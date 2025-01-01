Richterin Barbara Salesch
Folge 2336: Eiskalte Engel
44 Min.Ab 12
Musste Marie Junge für ihre Schönheit mit dem Tod bezahlen? Das angehende Model Julia Fritz wird beschuldigt, ihre Konkurrentin bei einem Modelcontest eiskalt durch einen Stromschlag ermordet zu haben. Sowohl der Veranstalter Benjamin Gabel als auch der Vater des Opfers sind sich sicher, dass Neid und Missgunst die Mordmotive sind. Doch völlig unschuldig scheint auch Marie nicht gewesen zu sein.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1