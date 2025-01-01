Richterin Barbara Salesch
Folge 2340: Modern Stalking
Fiasko-Auftritte und Buhrufe aus dem Publikum: Die Stimmungsband "Niesbacher Kracher" steht vor dem Aus. Keyboarder Berthold Dohlen gibt der neuen Sängerin Nora die Schuld. Hat der Vollblutmusiker seiner verhassten Bandkollegin deshalb nach einem weiteren miserablen Auftritt Chlorreiniger in den Tee geschüttet, um sie endlich außer Gefecht zu setzen? Doch Berthold ist nicht der einzige, der ein Problem mit Nora hat ...
