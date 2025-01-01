Richterin Barbara Salesch
Folge 2341: Gefangen
45 Min.Ab 12
Hat der Angeklagte Günther Meurer den 14-jährigen Sohn seiner Freundin Melanie monatelang so brutal zugerichtet, dass dieser sogar freiwillig ins Heim ging? Das Opfer Sandro will nun auf die Entlassung seines inhaftierten Vaters warten, um mit ihm ein neues Leben anzufangen. Doch liegt seiner Mutter wirklich nichts mehr an ihrem Sohn, oder verbirgt sie womöglich selber ein dunkles Geheimnis, das sie an den gewalttätigen Günther bindet?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Recht
Produktion:DE, 1999
12
