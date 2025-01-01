Richterin Barbara Salesch
Folge 2348: Das stinkt zum Himmel
45 Min.Ab 12
An Heiligabend wird Tanja Klein, Mitarbeiterin eines Jobcenters, in eine mobile Toilette gestoßen, die dabei umkippt, sich überschlägt und auf der Tür liegen bleibt. Erst eine halbe Stunde später findet der Lebensgefährte ihrer Mutter das Opfer und befreit es. Tanja ist von Kopf bis Fuß mit Fäkalien und Chemikalien überschüttet. Steckt hinter der Tat eine Hartz-IV-Empfängerin, die sich an Tanja rächen wollte, weil ihr der Strom abgestellt wurde?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1