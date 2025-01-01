Richterin Barbara Salesch
Folge 2350: Sabrina im Glück
44 Min.Ab 12
Renate wird von einer hochgiftigen Schlange gebissen und entkommt nur knapp dem Tod. Wer hat ihr das gefährliche Tier ins Bett gelegt? War es Denny, der neue Freund ihrer Tochter? Renate ist sich sicher, dass er ihrer Sabrina nur die große Liebe vorspielt, um sie auszunehmen. Andererseits liegt Renate seit Monaten mit ihrem Mieter und Schlangen-Fan Kalle wegen seinen Reptilien im Clinch ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1