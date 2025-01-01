Richterin Barbara Salesch
Folge 2353: Die Chemie muss stimmen
45 Min.Ab 12
Der 16-jährige Klassenstreber Pascal wird auf einer Party bewusstlos auf der Schultoilette gefunden. Im Krankenhaus wird festgestellt, dass er eine Ecstasy-Pille genommen hat. Er behauptet, die Pille von Klassenraudi Jonas bekommen zu haben. Der mobbt ihn schon seit Jahren. Hat Pascal die Drogen doch freiwillig genommen oder ist Jonas der Schuldige?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1