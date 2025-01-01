Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Chemie muss stimmen

SAT.1Staffel 12Folge 2353
Die Chemie muss stimmen

Die Chemie muss stimmenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2353: Die Chemie muss stimmen

45 Min.Ab 12

Der 16-jährige Klassenstreber Pascal wird auf einer Party bewusstlos auf der Schultoilette gefunden. Im Krankenhaus wird festgestellt, dass er eine Ecstasy-Pille genommen hat. Er behauptet, die Pille von Klassenraudi Jonas bekommen zu haben. Der mobbt ihn schon seit Jahren. Hat Pascal die Drogen doch freiwillig genommen oder ist Jonas der Schuldige?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen