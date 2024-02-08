Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Hasch mich, Omi

SAT.1Staffel 2Folge 107vom 08.02.2024
Hasch mich, Omi

Hasch mich, OmiJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 107: Hasch mich, Omi

43 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12

Polizist Friedhelm Krüger leiht sich einen Spaten von seiner 60-jährigen Nachbarin und entdeckt in ihrem Glashaus eine Cannabis-Plantage. Ist die Oma eine Dealerin?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen