Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 2Folge 119
Folge 119: Gefangen in der Sauna

43 Min.Ab 12

1. Fall: Durch die Spritze des Junkies Fred Enscher wurde ein kleiner Junge mit Hepatitis B infiziert. Oder braucht die Mutter des Jungen nur einen Sündenbock? 2. Fall: Gefangen in der Sauna. Bei 90 Grad Hitze kämpft Jürgen Mahnke um sein Leben! Wer wollte ihm diesen höllischen Denkzettel verpassen?

