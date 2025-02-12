Richterin Barbara Salesch
Folge 115: Saufen in der Suchtklinik
43 Min.Ab 12
1. Fall: Stefan Reinel macht Sohn Marvin das Leben zur Hölle, denn seine Frau starb bei der Geburt. Dafür muss Marvin jetzt büßen! 2. Fall: Saufen in der Suchtklinik. Gegen Ende der Entziehungskur wird Elisabeth Meynrath rückfällig. Hat ihr die Krankenschwester Maren heimlich Alkohol verabreicht?
