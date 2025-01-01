Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das französische Aupair-Mädchen

SAT.1Staffel 2Folge 110
Folge 110: Das französische Aupair-Mädchen

43 Min.Ab 12

1. Fall: Das Aupair-Mädchen Sandrine Laroche lässt den kleinen Julian nur kurz in der Wanne allein und hilft ihrer Gastmutter. Als sie wiederkommt, ist der Junge tot. 2. Fall: Für eine jüngere Frau verließ Christian Schlüter seine Freundin. Hat die Verschmähte daraufhin aus Rache sein geliebtes Cabriolet verkauft?

SAT.1
