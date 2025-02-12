Der Traummann aus dem InternetJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 120: Der Traummann aus dem Internet
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ingrid schwebt im siebten Himmel, weil sie im Internet endlich ihren Traummann kennen gelernt hat. Hat Berthold die Liebe vorgetäuscht und sie um 20.000 Mark geprellt? 2. Fall: Hansjörg Schubert bricht beim Juwelier ein. Er flieht und lässt sein Gebiss zurück. Ein gefundenes Fressen für den Wachmann?
