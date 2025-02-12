Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 2Folge 114
Folge 114: Terror per SMS-Botschaft

43 Min.Ab 12

1. Fall: Gefängniswärter Robert Berger leiht sich Geld von einem Gefangenen. Doch hat er ihm als Dank beim Fluchtversuch geholfen? 2. Fall: Auf dem Handy von Kemals Freundin erscheinen ständig terrorisierende SMS-Botschaften. Daraufhin schlägt er Steffen krankenhausreif - ein Opfer der Verwechslung?

SAT.1
