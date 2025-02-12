Richterin Barbara Salesch
Folge 114: Terror per SMS-Botschaft
43 Min.Ab 12
1. Fall: Gefängniswärter Robert Berger leiht sich Geld von einem Gefangenen. Doch hat er ihm als Dank beim Fluchtversuch geholfen? 2. Fall: Auf dem Handy von Kemals Freundin erscheinen ständig terrorisierende SMS-Botschaften. Daraufhin schlägt er Steffen krankenhausreif - ein Opfer der Verwechslung?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1