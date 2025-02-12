Brutaler Angriff auf eine TänzerinJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 121: Brutaler Angriff auf eine Tänzerin
43 Min.Ab 12
1. Fall: Auf brutalste Weise wird Katja Richard niedergeprügelt. Wer möchte das Leben der schönen Tänzerin zerstören? 2. Fall: Nach seinem Auftritt zerstört ein verkleideter Nikolaus mit seinem Auto eine große Fensterscheibe und überfährt beinahe einen Radfahrer. Was war der Grund für die Fahrerflucht?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1