Richterin Barbara Salesch
Folge 112: Rache an der Ex
43 Min.Ab 12
1. Fall: Hartmut Börre zahlt 50.000 Mark an den Entführer seiner Tochter. Ist Thomas Luckert dieser skrupellose Kidnapper, oder nur das Opfer einer gemeinen Intrige? 2. Fall: Seit der Trennung von seiner Freundin sinnt Kai Hessler auf Rache. Will er das Leben seiner Ex wirklich komplett zerstören?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1