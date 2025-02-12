Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 2Folge 124
Folge 124: Verbotene Liebe

44 Min.Ab 12

1. Fall: Verbotene Liebe! Julia erwischt ihren Schwarm beim Liebesspiel und traut ihren Augen nicht. Im Bett vergnügen sich Bruder und Schwester! 2. Fall: Die wertvolle Uhrensammlung von Lars Baumgärtner wird gestohlen. Er verfolgt den Dieb, sieht aber nur noch seinen Schatten. Kann der Einbrecher heute überführt werden?

SAT.1
