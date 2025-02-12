Richterin Barbara Salesch
Folge 125: Heimliches Foto-Shooting
43 Min.Ab 12
1. Fall: Herdreiniger à la carte - Verwechselte die Küchenhilfe Anna Bossing ein Würzmittel mit einem Reinigungsmittel und vergiftete so ihren Chef? 2. Fall: Ein Paparazzo schleicht sich ins Fitnessstudio, um Fotos von der berühmten Schauspielerin Lola Läufer zu machen. Doch das heimliche Fotoshooting hat fatale Folgen.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
