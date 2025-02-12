Richterin Barbara Salesch
Folge 131: Zimmerleute auf Kriegsfuß
43 Min.Ab 12
1. Fall: Die junge Studentin Verena ist verzweifelt. Hat ihr Nachbar Ronny während eines Streits mit ihr wirklich begonnen, vor ihr zu onanieren? 2. Fall: Zwei Zimmerleute auf Kriegsfuß. Ein heftiger Streit auf dem Dach endet für einen der beiden schmerzhaft, denn ein Nageltacker wurde zur Waffe!
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1