Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Eine Autopanne und ein dubioser Helfer

SAT.1Staffel 2Folge 132
Eine Autopanne und ein dubioser Helfer

Eine Autopanne und ein dubioser HelferJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 132: Eine Autopanne und ein dubioser Helfer

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der Punker Joe schlägt in der Bahn den Buchhalter Harald Maibach nieder. Handelte er aus Notwehr oder eiskalter Berechnung? 2. Fall: Katharina Glocke hatte eine Autopanne. Schnell war ein Helfer zur Stelle. Doch wollte Silvio Ruppe sie vergewaltigen, anstatt ihr Auto zu reparieren?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen