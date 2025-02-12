Eine Autopanne und ein dubioser HelferJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 132: Eine Autopanne und ein dubioser Helfer
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der Punker Joe schlägt in der Bahn den Buchhalter Harald Maibach nieder. Handelte er aus Notwehr oder eiskalter Berechnung? 2. Fall: Katharina Glocke hatte eine Autopanne. Schnell war ein Helfer zur Stelle. Doch wollte Silvio Ruppe sie vergewaltigen, anstatt ihr Auto zu reparieren?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1