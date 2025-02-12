Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Verliebt in einen Bombenleger

SAT.1Staffel 2Folge 134vom 12.02.2025
Verliebt in einen Bombenleger

Verliebt in einen BombenlegerJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 134: Verliebt in einen Bombenleger

43 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12

1. Fall: Endlich hat Ricki ihren Traummann gefunden. Wusste sie nicht, dass er der gefährliche Bombenleger war oder sind ihre Gefühle stärker als ihr Gewissen? 2. Fall: Nach seinem ersten Bordellbesuch wurde der junge Bursche Achim Aders brutal verprügelt. Steckt dahinter ein einfacher Wutausbruch oder ein geheimes Ritual?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen