Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 2Folge 136
43 Min.Ab 12

1. Fall: Das Gesicht von Marina Beugel wird mit einem Messer verstümmelt. War es ein Racheakt der jungen Geliebten ihres verstorbenen Mannes? 2. Fall: Hasso Drabert ist angeklagt, einen Bekannten in einer Kneipe mit einem Bierglas taub geschlagen zu haben. Ein Eifersuchtsdrama oder ein Unfall?

