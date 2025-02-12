Richterin Barbara Salesch
Folge 139: Schreie aus dem Damenklo
43 Min.Ab 12
1. Fall: Schreie aus dem Damenklo. Als Florian Walter seinen Karnevalsflirt Martina vernaschen will, erlebt er eine böse Überraschung. Denn Martina heißt in Wirklichkeit Martin! 2. Fall: Von einem Fan sexuell genötigt! Hat sich Tanja Schmidt wirklich schamlos über ihr Idol hergemacht, oder vertuschen die beiden ihre Beziehung?
