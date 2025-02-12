Rosenkrieg und KindesentführungJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 140: Rosenkrieg und Kindesentführung
43 Min.Ab 12
1. Fall: Travestiekünstler Kimberly soll dem betrunkenen Karl Dienhoff vorsätzlich eine Rose ins Auge geschleudert haben, weil der seinen Auftritt gestört hat. Ein Rosenkrieg der anderen Art? 2. Fall: Kerstin Wulf ist verzweifelt. Ihr Baby wurde entführt. Die kinderlose Martina Glade sieht das ganz anders. Sie wollte das Kind vor der Rabenmutter retten!
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1