Richterin Barbara Salesch
Folge 141: Prügel für einen Spanner
43 Min.Ab 12
1. Fall: Der Teppichhändler Ahmed Gül schlägt einen vermeintlichen Spanner krankenhausreif. Wollte er die Ehre der Frauen retten oder handelt es sich um einen Racheakt der besonderen Art? 2. Fall: Auf dem Weg zu ihrem ersten Auftritt stürzt Tanzmariechen Heike die Treppe hinunter. Hat ihre Konkurrentin Verena nachgeholfen, um den großen Abend zu verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1