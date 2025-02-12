Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Prügel für einen Spanner

SAT.1Staffel 2Folge 141
Prügel für einen Spanner

Richterin Barbara Salesch

Folge 141: Prügel für einen Spanner

43 Min.Ab 12

1. Fall: Der Teppichhändler Ahmed Gül schlägt einen vermeintlichen Spanner krankenhausreif. Wollte er die Ehre der Frauen retten oder handelt es sich um einen Racheakt der besonderen Art? 2. Fall: Auf dem Weg zu ihrem ersten Auftritt stürzt Tanzmariechen Heike die Treppe hinunter. Hat ihre Konkurrentin Verena nachgeholfen, um den großen Abend zu verhindern?

