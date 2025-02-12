Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Übergriffiger Sportlehrer?

SAT.1Staffel 2Folge 142
Übergriffiger Sportlehrer?

Übergriffiger Sportlehrer?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 142: Übergriffiger Sportlehrer?

43 Min.Ab 12

1. Fall: Der Sportlehrer Jürgen Richter soll von einem wütenden Vater verprügelt worden sein. Hat der Lehrer den Schüler Kevin wirklich sexuell genötigt? 2. Fall: Volker Klamp rutscht auf einem Haufen Hundekot aus und verletzt sich. Hat Marieta Meiers Hund ihm die braune Falle gestellt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen