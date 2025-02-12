Richterin Barbara Salesch
Folge 146: Feuchtfröhlicher Paris-Trip
43 Min.Ab 12
1. Fall: Eine spontane Idee, nach einem Discobesuch mit dem Taxi nach Paris zu fahren. Doch endete die Fahrt vorzeitig und unfreiwillig für die feuchtfröhliche Gesellschaft. 2. Fall: André Werschmann bestellte sich eine sehr wertvolle Schweizer Uhr. Doch der Zeitmesser kam nie bei ihm an. Plötzlich taucht die Uhr in einer Pfandleihstätte auf. Wie kam sie dort hin?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
Copyrights:© SAT.1