Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Im Zeichen des Zorro

SAT.1Staffel 2Folge 147
Im Zeichen des Zorro

Im Zeichen des ZorroJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 147: Im Zeichen des Zorro

43 Min.Ab 12

1. Fall: Vorsicht! Zorro reitet wieder. Sein erstes Opfer - Marie Grossmann. Sie wird brutal von ihm vergewaltigt! Wie einem Stück Vieh ritzt er ihr danach ein Z auf den Arm. 2. Fall: Erst durch einen tragischen Unfall erfährt Michael Sand, dass er nicht der leibliche Vater seiner geliebten Tochter ist. Wer ist der Vater von Christinas Kind?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen