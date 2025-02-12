Zum Inhalt springenBarrierefrei
Missverständliche Liebesspiele

SAT.1Staffel 2Folge 148
Folge 148: Missverständliche Liebesspiele

43 Min.Ab 12

1. Fall: Julian Henrichs hört Schmerzensschreie aus der Nachbarwohnung. Mit dem Brecheisen eilt er zur Hilfe und findet Nicole Peschke nackt und gefesselt vor. 2. Fall: Vor dem Tankwart Gerd Voss steht ein bewaffneter Gangster, der eine Kundin als Geisel genommen hat. Weist Ludger Müller nur zufällig Ähnlichkeiten mit dem Geiselnehmer auf?

