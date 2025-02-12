Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Schlüpfrige Anrufe

SAT.1Staffel 2Folge 150
Schlüpfrige Anrufe

Richterin Barbara Salesch

Folge 150: Schlüpfrige Anrufe

43 Min.Ab 12

1. Fall: Der Student Marcel Post schießt seinem besten Freund Simon mit dem Revolver in den Kopf. Seitdem liegt Simon im Koma. War es ein heimtückischer Mordversuch? 2. Fall: Julia ist entsetzt! Plötzlich bekommt sie schlüpfrige Sex-Anrufe von fremden Männern rund um die Uhr. Für sie ist schnell klar, dass dahinter nur ihr Ex-Mann Sebastian stecken kann.

SAT.1
