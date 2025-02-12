Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Todesrennen

SAT.1Staffel 2Folge 152
Todesrennen

Richterin Barbara Salesch

Folge 152: Todesrennen

43 Min.Ab 12

Fall 1: Ein toter Ehemann und ein kleines Kind im Koma. Ist diese Tragödie das Ergebnis eines halsbrecherischen Autorennens? / Fall 2: Schwach auf der Brust. Rüdiger kämpft im Bodybuilding Studio um sein Leben. Eine 80 kg schwere Hantel liegt auf seinem Brustkorb, und er droht daran zu ersticken. Sein Trainer sieht untätig zu!

