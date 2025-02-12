Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Gewalt auf dem Polizeirevier

SAT.1Staffel 2Folge 154
Gewalt auf dem Polizeirevier

Folge 154: Gewalt auf dem Polizeirevier

43 Min.Ab 12

1. Fall: Eine erotische Massage wird für Sebastian Viering zum brennenden Albtraum. War es die hinterhältige Rache seiner Ex-Freundin oder nur ein Fehlgriff? 2. Fall: Blutüberströmt und mit gebrochener Nase verlässt der türkische Student Deniz das Polizeirevier. Hat ihn der Polizist Lars Meilhammer wirklich grundlos zusammengeschlagen?

SAT.1
