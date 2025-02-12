Richterin Barbara Salesch
Folge 157: Hinterhältiger Säureanschlag
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ein verätztes Gesicht und der Verlust des Augenlichts sind die Folgen eines hinterhältigen Säureanschlages. War es wirklich die Rache einer betrogenen Ehefrau? 2. Fall: Bitterer Knastalltag oder ein übles Intrigenspiel? Der Gefängniswärter Robert Heine ist angeklagt, einen Häftling vergewaltigt zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1