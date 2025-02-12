Richterin Barbara Salesch
Folge 160: Selbstjustiz
43 Min.Ab 12
1. Fall: Der als Kinderschänder vorbestrafte Stefan wird brutal verprügelt. Gerechte Strafe oder meuchlerische Selbstjustiz von Hinterwäldlern? 2. Fall: Brutales Ende einer Geburtstagsparty! Hat Martin seine Berufsschulkollegin Beate tatsächlich während der Feier in einem Nebenzimmer vergewaltigt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1