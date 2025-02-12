Richterin Barbara Salesch
Folge 161: Gute Noten gegen Sex?
43 Min.Ab 12
1. Fall: Gute Noten gegen Sex. Jahrelang schwieg Simone aus Angst vor ihrem Lehrer. Doch jetzt droht ihrer kleinen Schwester Katinka das gleiche Schicksal. 2. Fall: Ein Buch als Vorlage zum Mord! Hat sich Hendrik Schmitz an einen Bestseller gehalten, um sich an seiner unerreichbaren Liebe zu rächen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
