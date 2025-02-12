Richterin Barbara Salesch
Folge 162: Zoff in einer Girlband
43 Min.Ab 12
1. Fall: Torben Scholz ist Rettungssanitäter. Hat er tatsächlich einem Unfallopfer während eines Krankentransportes Schnittverletzungen zugefügt? 2. Fall: Die Frontsängerin einer aufstrebenden Girlband soll ihrem Manager eine ätzende Säure in den Seifenspender gemischt haben. Warum wollte sie, dass er sich die Hände verletzt?
