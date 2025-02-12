Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Fremdenhass oder Verzweiflungstat?

SAT.1Staffel 2Folge 163
Fremdenhass oder Verzweiflungstat?

Fremdenhass oder Verzweiflungstat?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 163: Fremdenhass oder Verzweiflungstat?

43 Min.Ab 12

1. Fall: Fremdenhass oder Verzweiflungstat? Aus welchem Grund hat Hans bei einem nachbarschaftlichen Besuch dem Nigerianer Kwame mit einem Feuerzeug die Hoden versengt? 2. Fall: Zoff in der Wohngemeinschaft. Der neue Freund von Katja steht nachts plötzlich in der Wohnung. Will er die Haushaltskasse ausräumen oder seine Freundin nur zärtlich überraschen?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

