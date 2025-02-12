Fremdenhass oder Verzweiflungstat?Jetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 163: Fremdenhass oder Verzweiflungstat?
43 Min.Ab 12
1. Fall: Fremdenhass oder Verzweiflungstat? Aus welchem Grund hat Hans bei einem nachbarschaftlichen Besuch dem Nigerianer Kwame mit einem Feuerzeug die Hoden versengt? 2. Fall: Zoff in der Wohngemeinschaft. Der neue Freund von Katja steht nachts plötzlich in der Wohnung. Will er die Haushaltskasse ausräumen oder seine Freundin nur zärtlich überraschen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1