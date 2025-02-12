Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vom Stiefvater missbraucht?

SAT.1Staffel 2Folge 164
Folge 164: Vom Stiefvater missbraucht?

43 Min.Ab 12

1. Fall: Marion Fritsch hat den perfekten Ehemann und den besten Stiefvater für ihre Tochter Nadine gefunden. Doch kann es sein, dass er mehr als väterliche Gefühle für das Mädchen empfindet? 2. Fall: Henrik Leipold flirtet mit Christina beim Après-Ski - ohne Erfolg! Hat er sie deshalb auf der Piste gnadenlos über den Haufen gefahren?

SAT.1
