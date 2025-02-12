Richterin Barbara Salesch
Folge 170: Hochzeitsdebakel
43 Min.Ab 12
Fall 1: Tod im Zoo. Der Affe Coco liegt neben einer Flasche Erdbeer Limes tot in seinem Käfig. Wurde der Publikumsliebling von seinem Pfleger Konrad vergiftet? / Fall 2: Hochzeitsdebakel. Ein Junggesellenstreich wird auf dem Polterabend zum handfesten Skandal. Ein Video entlarvt den Bräutigam als sexgierigen Schürzenjäger!
