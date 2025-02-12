Richterin Barbara Salesch
Folge 174: Nachts im Kuhstall
43 Min.Ab 12
Fall 1: Christian Schönlein soll sich an einer Kuh vergangen haben. Hat die Bäuerin eine zu lebhafte Phantasie oder ist ihr Hof ein Tierbordell? / Fall 2: Todesfalle Rennbahn. Bei Hochgeschwindigkeit platzt ein Reifen und es kommt fast zur Katastrophe. Wollte Mechaniker Wolfgang Hof die Konkurrenz auf brutale Weise ausschalten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1