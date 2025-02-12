Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

50 Mark der Schluck

SAT.1Staffel 2Folge 177
50 Mark der Schluck

50 Mark der SchluckJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 177: 50 Mark der Schluck

43 Min.Ab 12

Fall 1: Schnapsladen in der Entzugsklinik. Pfleger Micha verabreicht seinen Patienten Hochprozentiges gegen Bares. Ist er wirklich so skrupellos? / Fall 2: Das geheime Treffen der Produzentin Liane mit dem Soapstar Mirko endet mit einem tödlichen Treppensturz. Wurde der Serienstar zum Mörder?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen