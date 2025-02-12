Richterin Barbara Salesch
Folge 180: Atemberaubender Sex
44 Min.Ab 12
Fall 1: Nackt ans Bett gefesselt und eine Plastiktüte über dem Kopf. Suchte Svenja den totalen Kick oder wurde sie das Opfer einer furchtbaren Sexattacke? / Fall 2: Rico Bernstein ist nur ein Wochenende weg. Als er nach Hause kommt, ist sein Sohn tot. Vernachlässigte er seine Kinder oder war die Babysitterin überfordert?
