Richterin Barbara Salesch

Atemberaubender Sex

SAT.1Staffel 2Folge 180
Folge 180: Atemberaubender Sex

44 Min.Ab 12

Fall 1: Nackt ans Bett gefesselt und eine Plastiktüte über dem Kopf. Suchte Svenja den totalen Kick oder wurde sie das Opfer einer furchtbaren Sexattacke? / Fall 2: Rico Bernstein ist nur ein Wochenende weg. Als er nach Hause kommt, ist sein Sohn tot. Vernachlässigte er seine Kinder oder war die Babysitterin überfordert?

SAT.1
