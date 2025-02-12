Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 182
43 Min.Ab 12

Fall 1: Gitta Steinmann wurde tagelang in einem Schrebergarten gefangen gehalten. Steckt wirklich der Verwalter Hermann Merz hinter dieser Entführung? / Fall 2: Nachbars Séparée. Durch kostspielige Sexpartys soll David Berger das Sozialamt übers Ohr gehauen haben. Hat er dafür ein junges Mädchen als Sexköder benutzt?

SAT.1
