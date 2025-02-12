Richterin Barbara Salesch
Folge 185: Heute ist Zahltag
43 Min.Ab 12
Fall 1: Dimitri Kournikov bietet für 1000 Mark pro Woche Sicherheit an. Doch wie sicher lebt der Restaurantbesitzer Richard Fuchs noch, wenn er nicht mehr zahlen kann? / Fall 2: Strip in der Uni. Auf ihrer ersten Uniparty legt die Studentin Heike Werner einen heißen Strip hin. Die Gäste grölen vor Begeisterung. War es Übermut oder wurde sie willig gemacht?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1