SAT.1Staffel 2Folge 187
43 Min.Ab 12

Fall 1: Ein Seitensprung mit Folgen. Führt der Privatdetektiv Peter Kretschmer ein doppeltes Spiel mit dem Ehepaar und kassierte einerseits Honorar und andererseits Schweigegeld? / Fall 2: Für eine saubere Stadt. Nackt und an einen Baum gefesselt endet für die Prostituierte Jeanette die Begegnung mit einem Freier. Alle Spuren führen zum Oberbürgermeister.

SAT.1
