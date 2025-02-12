Richterin Barbara Salesch
Folge 188: Satansbraut
43 Min.Ab 12
Fall 1: Die 16-jährige Susanne ist dem Satanskult verfallen. Doch als der Anführer sie zum Sex zwingen will, versucht das junge Mädchen, den Teufelskreis zu durchbrechen - vergeblich! / Fall 2: Drei badende Mädchen. Gerd Tröger ist wegen Einbruchdiebstahl angeklagt. Wo ist das Bild "Drei badende Mädchen"? Er leugnet die Tat und verschweigt, wo er zur Tatzeit war. Wovor hat er Angst?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1