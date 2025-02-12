Richterin Barbara Salesch
Folge 190: Vaters ganzer Stolz
43 Min.Ab 12
Fall 1: Die Kinder von Gerhard Simmering gehen auf den Strich und klauen - doch den allein erziehenden Vater scheint dies nicht im Geringsten zu stören. / Fall 2: Stewardess in Nöten. Die junge Stewardess Elke Bach kann sich gegen die Belästigungen eines aufdringlichen Fluggastes kaum noch wehren. Über den Wolken kommt es fast zur Katastrophe!
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
