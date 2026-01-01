Richterin Barbara Salesch
Folge 191: Stress auf dem Strich
43 Min.Ab 12
Fall 1: Auf dem Strich wird mit harten Bandagen gekämpft. Hat der Zuhälter Hans die Prostituierte Sabine mit einem Messer traktiert, weil sie nicht genug Geld eingenommen hat? / Fall 2: Der goldene Käfig. Die Journalistin Janine Berghoff ist psychisch am Ende. Wie eine Sklavin soll Alexander von Traunstein sie sechs Monate lang in seinem Haus gefangen gehalten haben.
