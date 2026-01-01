Richterin Barbara Salesch
Folge 192: Ein Stich zu viel
43 Min.Ab 12
Fall 1: Eigentlich wollte Svenja nur ein Tattoo auf der Schulter - nach ihrer Ohnmacht hatte sie auch ein Brustwarzenpiercing. Ein Versehen oder pure Absicht des Piercers? / Fall 2: Alles für die Familie. Da Martin Heckrath große Geldprobleme hat, begibt er sich in die Fänge des Geldverleihers Lothar Schnieber. Als er nicht zahlen kann, beißt der Kredithai gnadenlos zu.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1