Richterin Barbara Salesch
Folge 196: Vorsicht Falle!
43 Min.Ab 12
Fall 1: Der angesehene Politiker Gerald Pracht ist wegen Jagdwilderei angeklagt. Hat er die Fuchsfalle aufgestellt, durch die Malena Topinky fast ihr Bein verlor? / Fall 2: Steiniger Weg nach oben. In einem Interviewtermin offenbart das Girlieband-Mitglied Joana ein furchtbares Geheimnis. Wurde sie von ihrem Produzenten gefangen gehalten?
