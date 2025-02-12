Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Terror im Mietshaus

SAT.1Staffel 2Folge 197
Terror im Mietshaus

Richterin Barbara Salesch

Folge 197: Terror im Mietshaus

43 Min.Ab 12

1. Fall: Gefesselt, geknebelt und nackt wird der Kinderschänder Rolf Trampmann an einer Tankstelle gefunden! War es der Racheakt eines besorgten Familienvaters? 2. Fall: Als sich Annegret Löv weigerte, aus dem Haus von Kai Stichler auszuziehen, hängen im Flur Drohbriefe und das Kellerlicht wird sabotiert. Wurde sie das Opfer eines skrupellosen Vermieters?

