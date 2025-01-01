Richterin Barbara Salesch
Folge 1085: 17 Jahre später
44 Min.Ab 12
1987 soll Claas in einem Wald die 17-jährige Jana erwürgt haben, um eine Affäre mit der Schülerin zu vertuschen. Eine DNA-Analyse führt die Polizei jetzt zu ihm. Hat Claas das Mädchen getötet oder soll ihm ein Mord angelastet werden?
